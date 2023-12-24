حكومة غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجــ.زرة جديدة في مخيم المغازي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم المغازي حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان: “جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة، حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة ووصل أكثر من 15 شهيداً وعشرات الإصابات”.

وأضاف: “نطالب العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة، قال إن المنظومة الصحية في جنوب غزة في انهيار مستمر، وشمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقا.

وفي وقت سابق، أكد القدرة، عجز الطواقم الطبية عن تقديم خدمات منقذة للحياة وأن المستشفيات في رفح صغيرة.

وقال: “رفح أصبحت منطقة منكوبة من الناحية الصحية ونأسف لعجز المؤسسات الدولية في القيام بدورها بمواجهة الكارثة الصحية في القطاع”.