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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن شروطها لقبول التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي

حركة حماس
حركة حماس

قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، إنها ملتزمة بعدم الدخول في مفاوضات مع إسرائيل قبل الوقف الشامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفق ما ذكرت شبكة “العربية”.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، بأن إسرائيل تفكر بتمديد التهدئة لأكثر من أسبوعين لإقناع حركة حماس بالإفراج عن رهائن.

بدوره، أفاد موقع “أكسيوس” الامريكية، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، بأن المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسري جديدة لم تتوقف لأنها لم تبدأ فعليا.

وحسب موقع “أكسيوس”، قال المسئولين الإسرائيليين: “قدمنا عرضا بشأن صفقة تبادل جديدة ونقدر أننا سنتلقى ردا من الوسطاء القطريين خلال أيام قليلة”.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، ذكرت نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، أنه من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أفادت نقلا عن مسئول إسرائيلي كبير، بأنه لا توجد مفاوضات بشأن صفقة رهائن في الوقت الحالي.

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وحسب الصحيفة العبرية، قال المسئول الإسرائيلي: “كانت هناك اجتماعات مع القطريين أظهرنا فيها استعدادنا للتوصل إلى اتفاق جديد، ونحن نصر على أن نواصل من حيث توقفنا في المرة السابقة: إطلاق سراح 17 امرأة وطفلا من أصل 92 كانوا على القائمة”.

وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، قال: “لن نوافق على حكم السلطة الفلسطينية لغزة طالما أنها تحرض ضد إسرائيل، وتعلم الأطفال قتل اليهود ولا تهتم حقا بالمصالحة.. نحن بحاجة إلى قيادة جديدة، مدنية ومحلية، لتولي زمام الأمور بأيديهم، ونأمل أن يحدث هذا في نهاية الحرب”.

إسرائيل حماس المقاومة الفلسطينية غزة

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