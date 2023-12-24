الصين تنتقد التدقيق الأمريكي على الرقائق: واشنطن تستخدم القضايا التجارية كسلاح

أدانت الصين خطة الولايات المتحدة لتدقيق ومراجعة شراء الرقائق المتطورة من الصين، حيث وصفت الحكومة، هذا الإجراء، بأنه سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في القطاع، قائلة إن “واشنطن تستخدم القضايا التجارية كسلاح”.

وأثارت الخطة، التي أعلنتها وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الأسبوع الماضي، رد فعل عنيف من الحكومة الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، إن الخطوة الأمريكية ستعرض سلاسل التوريد العالمية للخطر.

وأضاف "إن أي تدخل متعمد لاستغلال القضايا الاقتصادية والتجارية واستغلالها كسلاح يعد انتهاكًا لمبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة وسيشكل مخاطر على أمن سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

قال وانغ: إن ذلك سيضر بمصالح العالم أجمع، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها.

وتأتي الإدانة الصينية؛ بعد القرار الأمريكي للتحقيق في شراء الشركات الأمريكية للرقائق وأشباه الموصلات المصنوعة في الصين.

وقالت الوزارة إن المسح الذي أجراه مكتب الصناعة والأمن BIS ، والذي سيبدأ في يناير، يهدف إلى "الحد من مخاطر الأمن القومي التي تشكلها" الصين.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو "على مدى السنوات القليلة الماضية، رأينا علامات محتملة على ممارسات مثيرة للقلق من الصين لتوسيع إنتاج الرقائق القديم لشركاتها وجعل المنافسة أكثر صعوبة على الشركات الأمريكية".

وفقًا لـ Asia Financial فإن مجموعة TrendForce الاستشارية للتكنولوجيا توقعت أن تصل حصة الصين من إنتاج الرقائق الناضجة إلى 39% بحلول عام 2027.

وركزت التحركات الأمريكية بشأن الرقائق وأشباه الموصلات حتى الوقت الحالي إلى حد كبير على حظر التصدير الذي يسعى إلى حرمان الصين من الوصول إلى الرقائق المتقدمة التي يمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي والجيش الصيني.

ومؤخرًا بدأت إدارة بايدن في إصدار جوائز لتعزيز إنتاج الرقائق في الداخل، حيث تسعى لتقليل الاعتماد على الصين في الرقائق وأشباه الموصلات بحجم 28 نانومتر أو أكثر.