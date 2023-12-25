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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سابقة لم تحدث .. كنيسة ببيت لحم تستبدل مشهد مغارة ولادة المسيح بمشهد أطفال غزة

اطفال غزة
اطفال غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا يرصد سابقة لم تحدث من قبل في الإنجيلية اللوثرية ببيت لحم، بعد استبدال مشهد أطفال غزة الشهداء بمشهد ميلاد المسيح المجسم، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الكنيسة تلك المشاهد.

وأفاد التقرير أن مشهد مغارة ولادة المسيح لم تكن تخلو منه أي كنيسة في تلك الأوقات التي تسبق أعياد الميلاد المجيد، لكن هذه الكنيسة قررت إجراء هذا التغيير الصادم بسبب الأحداث.

ورصد التقرير إقبال القائمين على كنيسة ببيت لحم على إحضار مجسم للمسيح محاط بأحجار في مشهد منكوب، بدلًا من المهد الذي كان ينام عليه، تعبيرًا عن مرارة الأيام التي يعيشها الفلسطينيون، والتي حرمتهم من أن يحيوا أجواءً مقدسة ينتظرها العالم كل عام، منتظرين هدنة تعطيهم الأمان لإعادتهم مرة أخرى للحياة.

اطفال غزة الشهداء أعياد الميلاد المجيد اعياد الميلاد الفلسطينيون القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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