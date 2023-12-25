منزل سكني.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على خان يونس في غزة

أفاد التلفزيون الفلسطيني، الأحد، أنه تم إيقاع 11 شهيدا في قصف إسرائيلي على منزل شرقي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأضاف التلفزيون الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف برا وجوا على مخيمي المغازي والبريج بوسط غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية في مخيم المغازي؛ بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70 شهيدا، وإصابة العشرات.

وأوضحت صحة غزة، أن القصف الإسرائيلي على المغازي طال 4 منازل مأهولة، تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة.

بدورها، قال مستشفى الأقصى في غزة، إن “أغلب ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيمي البريج والمغازي من الأطفال والنساء وكبار السن”.