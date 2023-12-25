200 مليون دولار قيمة مشروعات مكافحة تغير المناخ 

شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ومن هذا المنطلق، استعرضت وزارة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية لتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي، وذلك في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي.

إنشاء 120 محطة رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية

وفي هذا الشأن، فقد عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية على تحسين نوعية الهواء ووصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 120 محطة رصد على مستوى الجمهورية، مجتازة المستهدف ببرنامج الحكومة 2018 / 2022 ، كماوصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاث الصناعية إلى (92) منشأة بعدد (454) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.

زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد، بهدف الاستفادة من نتائج الرصد في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

جمع وكبس 99‎%‎ من المخلفات الزراعية لقش الأرز

تم استحداث وتفعيل منظومة جديدة لإدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز) ،خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، تقوم هذه المنظومة على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها ، وقد ساعدتنا المنظومة على خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة ، حيث وصلت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمالى الكميات المزروعة، مما ساهم فى تحقيق عوائد اقتصادية للمزارعين ومتعهدي الجمع بالإضافة إلى خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بمواقع الجمع والكبس بخلاف الأعمال المرتبطة بها مثل النقل وغيرها من فرص العمل الموسمية المستحدثة.

الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية .بالإضافة إلى عدد(14) مصانع لانتاج الفحم النباتى المضغوط.

- إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من قبل مجموعة أبو غالي موتورز للسيارات كخطوة هامة كأحد أهم مسارات التحول للأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والنقل المستدام.

إنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الأنفاق.

200 مليون دولار قيمة مشروعات مكافحة تغير المناخ

البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى بما في ذلك إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على المساهمة في تقليل انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له.

توفير منحة بقيمة ٩ مليون دولار من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية بمشروع" إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ " والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتكلفة 200 مليون دولار، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى لمواجهة تلوث الهواء. وقد تم الانتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ