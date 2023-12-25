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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فتوح يعتذر رسميا لجمهور الزمالك: فخور إني من كباتن الفريق

صدى البلد

وجه أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، شكره لجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتها له خلال الفترة الماضية، قائلا:" بشكر نادي الزمالك علي ثقته فيا وفيه اوقات كان فاهمين الأوضاع غلط  ولكن انا فخور اني كابتن نادي الزمالك وانا عمري ٢٥ سنة.

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "لم أوقع على أى عقود لأى نادي ومجلس الإدارة تعلم ذلك وأشكر إدارة النادي على دعمها لي خلال الفترة الماضية وكانوا يعلموا رغبتي في التجديد لنادي الزمالك".

وأضاف: "أشكر الإعلامي أحمد جمال ومدحت العدل وعمرو الجنايني على مساعدتهم لي في تجديد العقد وأيضا كابتن حسين لبيب".

وتابع: "شيكابالا لم يغضب مني وسأتحدث معه وأنهي كافة الخلافات ولن يكون هناك أى أزمة خلال الفترة المقبلة وأنا سعيد للغاية لتجديد عقدي".

أحمد فتوح أحمد جمال الزمالك القلعة البيضاء برنامج زملكاوى عمرو الجنايني شيكابالا

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