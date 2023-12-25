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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المؤشرات تتنبأ بزيادة في الأسعار..شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن أسعاره

الذهب
الذهب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن العالم يمر بظروف استثنائية بداية من كورونا عام 2020 والحروب والنزاعات في الشرق الأوسط وهي ما تدفع أسهم الذهب للارتفاع.
 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

وأوضح هاني ميلاد، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أسعار الذهب في مصر تتأثر أولًا بسعر الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار للجنية المصري والعرض والطلب.

واسترسل: على المستوى المحلي كان به وعي ونمط شراء للذهب غير الاعتيادي للزينة والزواج وأصبح وعي ادخاري استثماري.
 


أسعار الذهب


وأكمل:هناك قواعد ثابتة للذهب وهي التي توضح بأن شراء الذهب لابد أن يكون السعر منخفض وهو أفضل الأحوال، والذهب هو حافظ لقيمته، مؤكدا أن جميع المؤشرات تُنبأ بزيادة في أسعار الذهب.
 

الذهب كورونا شعبة الذهب الغرفة التجارية اخبار التوك شو

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