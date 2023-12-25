ميزة قادمة من أبل لحماية بيانات المستخدمين في حالة سرقة هواتفهم

تستعد شركة أبل الأمريكية لإطلاق ميزة أمان جديدة لهواتف آيفون، والتي تمنح المستخدمين الحماية في حالة سرقة هواتفهم، حيث من المقرر أن تصدر أبل الميزة ضمن نظام التشغيل القادم iOS 17.3 والتي ستطلقه خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الميزة تلبية لارتفاع عمليات سرقة هواتف آيفون في الفترة الأخيرة، حيث تعمل ميزة حماية هواتف آيفون المسروقة على حل المشكلة عن طريق طلب المصادقة البيومترية عندما تكون بعيدًا عن الأماكن الموثوقة مثل المنزل والعمل.

وبحسب موقع 9to5Mac فإنه يمكنك الاستمرار في استخدام هاتفك لإرسال الرسائل النصية والمكالمات ومعظم الوظائف، ولكن لن تتمكن من القيام بإجراءات حساسة مثل تغيير كلمة مرور معرف Apple، أو تغيير رمز المرور أو Face ID و Touch ID، أو رؤية كلمات المرور المحفوظة.



وتنصح أبل أنه حتى مع تشغيل هذه الميزة، هناك بعض أفضل الممارسات التي يجب وضعها في الاعتبار منها :

لا تقم بتسليم هاتفك إلى الغرباء للحصول على معلومات الاتصال الخاصة بهم، أو الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها.



لا تدخل رمز المرور الخاص بك في الأماكن العامة، وبدلاً من ذلك استخدم Face ID أو Touch ID .



إذا كنت لا تستخدم هاتفك الآيفون ، فضعه في جيبك أو حقيبتك أو محفظتك



لا تتصل بشبكات WiFi العامة المفتوحة



لا تستخدم أجهزة شحن الهواتف العامة إن أمكن.