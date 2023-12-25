عرض من الزمالك.. حسام عاشور يكشف مفاجآت بعد رحيله عن الأهلي

كشف حسام عاشور، لاعب نادي الأهلي الأسبق، تفاصيل العروض المقدمة اليه بعد رحيله عن الفريق.

وقال خلال حواره ببرنامج الكابتن: “تلقيت عرضا من نادي الزمالك من قبل أحد اعضاء مجلس الأدارة ولكني رفضت”.

وفجر حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن خلافه ورحيله عن الفريق الأحمر، خلال الفترة الماضية، والأسباب التي جعلته يرحل من الفريق.



وأكد نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية: “فايلر، كان من أسباب رحيلي عن النادي الأهلي، والمعاملة بيننا ماكنتش كويسة، ولجنة التخطيط أخبرتني حينها بقراره، لم أكن أتوقع ذلك لذا شعرت بالحزن”.

ورحل حسام عاشور عن النادي الأهلي بعد خلاف مع مجلس الإدارة الحالي الذي كان يطالبه بالإعتزال ليخرج اللاعب بتصريحات عبر السوشيال ميديا وهذا ما اغضب الإدارة تجاه اللاعب ليرحل دون تكريم.

ويعد حسام عاشور أحد قادة الأهلي الذين حققوا إنجازات عديدة مع الفريق وقدم الكثير طوال مسيرته.

ويمتلك حسام عاشور الكثير لدي جمهور النادي الأهلي الذين مازال يتغني بمسيرته الحافلة مع الفريق.