فرج عامر: الأهلي لن يفرط في الشناوي بأقل من 20 مليون دولار

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف النادي الأهلي، في العروض المقدمة لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وكتب: "خبر هام جدا الاهلي لن يفرط في محمد الشناوي حارس مرماه واحسن لاعب في افريقيا الموسم الماضي باقل من ٢٠ مليون دولار".

وكشف مصدر بالنادى الأهلى عن حقيقة وصول عروض رسمية للتعاقد مع محمد الشناوى قائد الفريق، بعد تألقه فى كأس العالم للأندية التى أقيمت بالسعودية.

وقال المصدر أن النادي لأهلى لم يتلق أى عرض رسمى للتعاقد مع محمد الشناوى، حتى الآن، وفى حال وصول عروض سيتم دراستها واتخاذ القرار المناسب سواء للنادى أو الحارس المتألق.

حقيقة عروض احتراف الشناوي

ورد النجم الدولي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2023".

وقال الشناوي فى تصريحات تليفزيونية عقب تتويج الأهلى بالبرونزية بخصوص الانتقال إلى الدوري السعودي، "الكلام عن هذا الموضوع كثير"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.