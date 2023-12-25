فى ذكرى ميلادها.. تعرف على عائلة ناهد فريد شوقي الفنية

تحل اليوم ذكرى ميلاد المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، حيث أنها من مواليد 25 ديسمبر عام 1950.





نبذة عن ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي هي منتجة سينمائية مصرية، قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم هيستريا الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي في عام 1998، وفيلم من نظرة عين للفنانة منى زكي. عملت كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية وعلى رأس هذه الأعمال مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي والذى يعتبر من أهم الأعمال التلفزيونية.





عائلة ناهد فريد شوقي الفنية

وتعتبر الراحلة ناهد فريد شوقي واحدة من أكبر أسرة فنية داخل مصر فهي ابنة النجمين الراحلين فريد شوقى وهدى سلطان وخالها المطرب محمد فوزى وشقيقتها رانيا فريد شوقى من والدها وابنتها الفنانة ناهد السباعى من زوجها المخرج مدحت السباعي.

كما تمتد عائلة ناهد فريد شوقى إلى ابنها الراحل فريد المرشدي والذى تزوج من سوسن بدر ثم تزوج من داليا البحيرى وانجب ابنتهما قسمت كما أن ابنها محمد السباعى متزوج من الفنانة آيه سماحة وتعد خالة الفنان أحمد جمال سعيد.

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقي منذ ايام قليلة حيث وافتها المنية يوم 5 من شهر ديسمبر الحالي، بعد تعرضها لأازمة صحية مفاجئة.





ناهد السباعي تعلن خبر وفاة والدتها

ونشرت ناهد السباعي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تنعى فيه والدتها فى أول تعليق بعد رحيلها.

وقالت ناهد السباعي: البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ

زايد أمام هايبر وان.. البقاء و الدوام لله وحده".



