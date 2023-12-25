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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: فتوح جدد لمدة 3 مواسم بعد مبادرته بالاعتذار

صدى البلد

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، أنهى تجديده مع الفريق بشكل رسمي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وتابع سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بعد تجديد اللاعب، نتمنى من الإعلام تحرى الدقة، في نقل الأخبار".

وأضاف أحمد سالم، أن جمال العدل كان له دورا  في تقريب وجهات النظر مع عمرو الجنايني وطارق السيد محبين النادي، وكان هناك سرية تامة في ملف تجديد اللاعب".

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك: "فتوح بادر بالاعتذار لمجلس الإدارة، وتم الاتفاق معه على التجديد، وبالنسبة للاعب محمد صبحي حارس مرمى الفريق ومصطفى الزناري، لم يتم حسم موقفهما حتى الآن".

واستطرد: "لم يتم حسم ملف المدرب الأجنبي وبشأن كارلوس كيروش أو روجيرو ميكالي، هم أسماء يتم طرحها وعرضها عن طريق الوكلاء في وسائل الإعلام ولكن لم يحصل أي تواصل رسمي مع أي طرف".

واختتم أحمد سالم: "الملف المقبل سيكون هو إنهاء ملف أزمة القيد وحل المشكلة، وكل الأ0نباء المقبلة ستكون سعيدة لجماهير نادي الزمالك، والمجلس يعمل على وضع النادي على الطريق الصحيح".

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