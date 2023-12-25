حسام عاشور يكشف موقفه من ضم إمام عاشور للأهلي

كشف حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، موقفه من ضم إمام عاشور للنادي الأهلي.

وقال خلال برنامج الكابتن: “إمام عاشور تلقى مساندة كبيرة من النادي الأهلي لم أحصل عليها، واحترم قرارات الأهلي حتى لو لم اتواجد مجدداً”.

من جانب آخر، رحل حسام عاشور عن النادي الأهلي بعد خلاف مع مجلس الإدارة الحالي الذي كان يطالبه بالاعتزال ليخرج اللاعب بتصريحات عبر السوشيال ميديا وهذا ما اغضب الإدارة تجاه اللاعب ليرحل دون تكريم.

ويعد حسام عاشور أحد قادة الأهلي الذين حققوا إنجازات عديدة مع الفريق وقدم الكثير طوال مسيرته.

ويمتلك حسام عاشور الكثير لدي جمهور النادي الأهلي الذين مازال يتغني بمسيرته الحافلة مع الفريق.