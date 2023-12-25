احتفالا بالكريسماس.. رامى صبرى في ضيافة "صاحبة السعادة"| اليوم

يحل الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة 11 مساء ،احتفالًا بالكريسماس.

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة الجديدة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وجاء تعاقد رامي صبري على إحياء حفل ليلة رأس السنة، بعد استئناف عمله مرة أخرى، حيث أنه أوقف رامي صبري جميع انشطته الفنية بسبب الحرب على غزة.



رامي صبري يتحدث عن فلسطين

علق الفنان رامي صبري على الانتقادات التى توجه من بعض الجمهور للفنانين الذين يواصلون تصوير وتسجيل أعمالهم الفنية في ظل تفاقم القضية الفلسطينية وما يتعرض لشعبها من عنف وقصف على يد الاحتلال.

وقال رامي صبري خلال بث مباشر له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقًا: الكومنتات اللي بتقول أنت بتغني إزاي وفلسطين بتتضرب، يعني إحنا مش هنفضل قاعدين بناكل وبنشرب وبننام، فهي بس الناس اللي بتكتب الكومنتات دي مش فاهم بتكتبها على أساس إيه؟، ده شغلنا ودي عقود كاتبنها، ومنقدرش إننا منشتغلهاش.

وأضاف رامي صبري: مش ببقى فاهم أوي الناس اللي مش عايزانا نغني ونشتغل، وبزعل لما بلاقي الناس بتفكر كدة لكن معنديش حاجة أعملها، فلسطين على فكرة بتتضرب من قبل ما إحنا نيجي الدنيا، وإحنا هنعمل إيه، بنعمل اللي علينا وممكن مثلا نغني لفلسطين وندفع فلوس وكل حاجة عشان نتضامن، لكن نوقف شغلنا.

واستكمل رامي صبري، قائلاً: بكبر دماغي، والناس اللي بتقول بتشتغل ليه يا فنان وفلسطين بتموت، ما فلسطين طول عمرها بتموت، مش فلسطين بس لا كل البلاد زي البوسنة، فنموت إحنا كمان عشان نبقى كويسين من وجهة نظركوا؟ مش هو ده التضامن، ما أنا ممكن أعمل حفلة وأتبرع بيها لفلسطين.