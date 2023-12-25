إيرادات قطاع التعدين في السعودية تفوق 1.5 مليار ريال خلال 2023

تجاوزت إيرادات قطاع التعدين في السعودية خلال السنة الجارية 1.5 مليار ريال، وفقاً لما قاله وزير الصناعة السعودية بندر الخريف.

وأشار الوزير خلال كلمة له في حفل "ندلب" السنوي، إلى أن القطاع الذي يعتبر وليداً، حقق في العام 2023 إيرادات قياسية.

وفي العام الماضي بأكمله، حقق قطاع التعدين إيرادات بلغت 1.45 مليار ريال بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية.

وتُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للمملكة التي تسعى إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم. كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات.

وحددت المملكة بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.

وأضاف الوزير أنه تم "استكمال البرنامج العام للمسح الجيولوجي لمساحة تتجاوز 30% من مساحات الدرع العربي"، مشيراً إلى أن "النتائج مبهرة، ونكتشف معادن وثروات طبيعية جديدة".

وفي نوفمبر الماضي، قال الخريف على هامش "المؤتمر السعودي العربي الأفريقي"، إن المملكة رفعت السعودية مستهدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.

كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال الخريف إن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، وذلك في يناير المقبل خلال مؤتمر مستقبل المعادن. وتابع: "نعمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة".