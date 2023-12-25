وكيل تعليم مطروح يتابع الدراسة في مدارس الضبعة والعلمين

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عدد من المدارس خلال جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية .



وتابع انضباط العملية التعليمية وانتظام الدراسة بمدرستي أولاد علواني للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الضبعة التعليمية وحصاد الابتدائية التابعة لإدارة العلمين شرق المحافظة

وتابع شحاته شرح المعلمين للحصص الدراسية ومدي الإلتزام بالجدول الزمني لخريطة المناهج الدراسية وفق تعليمات الوزارة كذلك تابع المستوي اللغوي للطلاب في القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية وأعمال الحساب بالمدرستين موجها بإعداد برامج اثرائية عاجلة مع بداية الفصل الدراسى الثانى لتحسين المستوي لطلاب الصفوف الأولي كذلك تحسين مستوي طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي في اللغة الإنجليزية خاصة القواعد اللغوية والترجمة.



وأكد شحاته مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية خاصة بمدارس القري الصحراوية مترامية الأطراف لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الاول مضيفاً أنه علي جميع العاملين بالمنظومة التربوية ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية لتقديم مناخ تربوي مناسب يساهم في تنشئة جيل واع مستنير يتسلح بالعلم والمعرفة قادر علي تحمل المسئولية .