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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع موديست لتجهيزه للسوبر المصري

موديست
موديست

عقد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي مع موديست مهاجم الفريق لمنحه بعض التعليمات ولدعمه نفسيا قبل انطلاق بطولة السوبر المصري اليوم 

ويتعرض موديست لسوء حظ كما ذكر كولر في المؤت الصحفي الذي عقد امس لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا خاصة بعد طرده في اول دقائق مشاركته في مونديال الأندية وإيقافه مباراتين مما حرمه من المشاركة في البطولة المونديالية

ويلتقي الاهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم في نصف نهائي السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يضم 4 فرق وهم الاهلي وسيراميكا وبيراميدز وفيوتشر 
 

وتوج الأهلي بـ الميدالية البرونزية في المرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوراواالياباني برباعية مقابل هدفين 

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