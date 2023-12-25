الداخلية تضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه مع عناصر إجرامية بالإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة "ثان العامرية" بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطلَين) وبحوزتهما (130 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وتم ضبط (عاطل) وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,200,000 جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.