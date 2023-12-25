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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحبط ترويج حشيش بـ 4 ملايين جنيه في شمال سيناء

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بشمال سيناء قبل ترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام - 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مكبس يدوى بمشتملاته - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,200,000 جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

4 مليون جنيه الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الحشيش المخدرات والأسلحة المواد المخدرة

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