بسبب معاكسة فتاة.. مصرع شخص في مشاجرة بالخانكة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بقرية عرب العيايدة بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") ، طرف ثانى: (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" أحدهم متوفى إثر إصابته بعيار نارى) وذلك لقيام المتوفى من الطرف الثانى بمعاكسة إحدى الفتيات من أقارب الطرف الأول قام على إثرها الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاهه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم (بندقية خرطوش) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.