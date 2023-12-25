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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: غلق وتشميع 5 محلات مخالفة ورفع 500 حالة إشغال للمقاهي بالأربعين

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين . 
وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الدورية لنسب التنفيذ لأعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع المدرجة ضمن خطة المحافظة لتحسين حركة سير المواطنين والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.
مشيراً انه تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير ورصف شارع الاربعين بطول ١ كم  وهو احد الشوارع الحيوية و الرابطة بين شارعي الثلاثيني والمساكن بحي بولاق الدكرور .  
لافتا انه تم تمهيد طبقة الطريق وتعديل المناسيب الخاصه بالشارع الي جانب إجراء أعمال رفع كفاءة وتحسين ودعم خدمات المرافق الموجودة بالشارع من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء قبل تنفيذ أعمال الرصف وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .  
وكلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالتعامل الحازم حيال التعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة من قبل المقاهي والكافيهات والمحال والمنشأت التجارية وتحقيق الإنضباط بالشارع وإزالة البروز التابعة للمحال المتعدية علي خط التنظيم في اطار أعمال رفع كفاءة الطريق والاستفادة بالمسطح العام له . 
كما شدد المحافظ علي  الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وتكثيف حملات رفع الإشغالات بشارع الأربعين بالتعاون مع شرطة المرافق و متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة وترشيد استهلاك الكهرباء وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين . 
وفي ذلك الاطار اسفرت الحملات عن غلق وتشميع ٥ محال مخالفة ورفع ٥٠٠ حاله تعدي واشغال بشارع الاربعين مع التواجد الدوري لأجهزة الحي لضمان تحقيق الانضباط بالشارع .

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