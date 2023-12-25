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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تلاميذ المدرسة اليابانية في زيارة لمزرعة جامعة العريش

زيارة لتلاميذ المدرسة
زيارة لتلاميذ المدرسة اليابانية لجامعة العريش

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش شمال سيناء، وفد من طلاب المدرسة اليابانية فرع العريش ، وقد أعرب رئيس الجامعة عن سعادته باللقاء الذي وصفه بأنّه امتداد لتواصل الجامعة مع المجتمع ، لإكتشاف ورعاية النشء

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جولة تفقدية:

وقد أجرى الوفد جولة تفقدية داخل مزرعة الجامعة للخضر والفاكهة ، ومزارع وأحواض الأسماك، وعنابر الدواجن والأرنب وغيرها.

 

حيث استقبل الوفد بمزرعة الجامعة الدكتور محمود إبراهيم، عميد معهد الدراسات البيئية، والدكتور هاني عبد الله العلاقمي، وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية لشئون خدمة المجتمع.
 

كما قام الوفد بزيارة إلى كلية التربية الرياضية والصالة المغطاة للألعاب الرياضية والملاعب، وكان في استقبالهم الدكتور محمود الترباني، عميد الكلية.


وأشار رئيس الجامعة،  إلى أن المدارس المصرية ــ اليابانية تُعد توجه إيجابي، كونها تعمل على تفعيل عدد من مكونات أسلوب توكاتسو بقدر ما تسمح به إمكانيات التطوير التصميمي والهندسي للمدارس.


وأكد رئيس الجامعة، على إن إصلاح التعليم منظومة شاملة تبدأ من المنزل والمعلم والإدارة المدرسية المؤهلة والمؤمنة بالتغيير، وتعتمد هذه العملية على عدد من المدخلات التي لا تصح دونها، يأتي على رأسها  وجود معلمين أكفاء ومؤهلين، خاصة مع الدعم والمشاريع القومية التى تتم فى جميع مراحل التعليم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وفي النهاية الزيارة، أعرب الجميع عن امتنانهم وشكرهم وسعادتهم بالزيارة، وأنها حققت الأهداف المرجوة منها من خلال تعريف وتثقيف الطلاب بأهم المشاريع القومية والإنشاءات والأنشطة المتواجده فى الجامعة والتى تتم تماشيا مع خطة مصر للتنمية 2030.
 

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العريش جامعه زيارة مزرعة اليابانية

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