جيش الاحتلال يهدد الفلسطينيين في الضفة الغربية: مصيركم مثل غزة

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بتوزيع منشورات يهدد فيها أهل مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وجاء في المنشورات وفقا للقناة العبربة: "إذا واصلتم إلقاء المتفجرات فإن مصير برقة وغزة سيكون هو نفسه".

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاصرة بلدة برقة شمال غربي نابلس، تزامناً مع حملة اعتقالات ومداهمات تشنها بالبلدة.

وأفاد تلفزيون فلسطين، صباح اليوم الاثنين، أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت دوار الشهداء في مدينة نابلس بالضفة الغربية ودارت اشتباكات مع عناصر فلسطينية.