خالد الغندور يتوقع طرفي نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات

توقع الاعلامي خالد الغندور من سيصل نهائي كاس السوبر المصري في الامارات

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الأهلي هيكسب سيراميكا وبيراميدز هيكسب فيوتشر ".

ويشارك بجانب الأهلي وسيراميكا فريقا بيراميدز ومودرن فيوتشر، وتقام مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر تمام الثالثة عصر اليوم، على أن يتقابل الخاسران من مباراتي نصف النهائي الثالثة عصر الخميس القادم 28 ديسمبر لتحديد الفائز بالمركز الثالث، ويلتقي الفائزان من مباراتي نصف النهائي تمام السابعة مساء لتحديد الفائز بكأس السوبر المصري.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.