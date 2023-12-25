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ديني

تكليف محمد قاسم مديرًا عامًّا للإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر

تكليف محمد قاسم مديرًا
تكليف محمد قاسم مديرًا عامًّا للإدارة العامة لرعاية الطلاب

أصدر  الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف محمد قاسم محمد دسوقي، كبير أخصائي رعاية الطلاب؛ للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر.

تكليف محمد قاسم مديرًا عامًّا للإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر

حصل مدير عام رعاية الطلاب على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1994م، والتحق بالعمل في جامعة الأزهر في إدارة الجوالة، وتدرج في أماكن عدة حتى أصبح مديرًا لإدارة الجوالة بجامعة الأزهر.

حصل قاسم على دورات تدريبية عديدة بداية من دورة إعداد القادة الجوالين بالمخيم الدائم عام 1997م، ودورة تدريبية في مجال رعاية الطلاب عام 2006م، وحصل على برنامج الإعداد لشغل الوظائف الإشرافية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الفترة من مايو إلى يونيو 2022م.

وشارك قاسم في جميع أنشطة وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية المتمثلة في (أسبوع شباب الجامعات)، إضافة إلى المشاركة في الأنشطة الكشفية، والمعسكرات الطلابية، والزيارات والرحلات الطلابية بجمصة والإسكندرية وشرم الشيخ، إضافة إلى المشاركة في جميع أنشطة وزارة الشباب والرياضة، مثل: الدورات التدريبية التي ترعاها الجامعة لتدريب الطلاب بالتعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية ناصر العسكرية.

كما شارك قاسم في مختلف الندوات والمؤتمرات الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى طلاب وطالبات جامعة الأزهر.

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رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالزقازيق 

في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والبالغ عددها أكثر من تسعين كلية موزعة جغرافيا في جميع محافظات الجمهورية؛ تفقد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، مباني كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق التابعة للأمانة العامة المساعدة للوجه البحري.

وتهدف الزيارة إلى المتابعة الدائمة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالكلية، إضافة إلى الوقوف على جاهزية واستعداد الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

من ناحية أخرى شارك فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة في افتتاح الملتقى العلمي الأول الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، والذى يقام تحت عنوان: (الاتجاهات الأدبية والقضايا اللغوية في الشعر الحديث دراسة تحليلية في ضوء النقد الحديث شعر عبد المجيد فرغلي أنموذجًا)  بحضور الدكتورة اماني هاشم، عميدة الكلية، وجميع عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر بالوجه البحري.

وأشاد رئيس الجامعة بعقد هذا الملتقى العلمي الأول للكلية، مشيرًا إلى أن انعقاد الملتقى يعد من قبيل الوفاء.

وفي ختام الملتقى قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق والحاصل على وسام الجمهورية، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكريمه، كما قامت الدكتورة أماني هاشم، عميدة الكلية بتكريم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري.

الأزهر جامعة الأزهر رعاية الطلاب بجامعة الأزهر الدراسات الإسلامية والعربية الدكتور سلامة داود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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