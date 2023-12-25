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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرد سجون العالم.. الكشف عن مكان نافالني معارض بوتين بعد أسبوعين على اختفائه

نافالني
نافالني

أعلن اليوم الاثنين فريق المناصرة للمعارض أليكسي نافالني الناقد للكرملين أنه موجود في مستعمرة عقابية في سيبيريا بعد أسبوعين من فقدان الاتصال به وعدم معرفة شيئ عنه، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

قالت المتحدثة باسمه، كيرا يارميش،على موقع  إكس تويتر سابقًا: " عثرنا على أليكسي وهو الآن في  مستعمرة IK-3 في مستوطنة خارب في منطقة يامال-نينيتس ذاتية الحكم".

وأضافت بأن محامي نافالني زاره في وقت سابق من اليوم الاثنين وأن الناشط المسجون “في حالة جيدة”.

وذكر محامو نافالني في 11 ديسمبر إنهم فقدوا الاتصال به  حتى توصلوا إلى مكانه في مستعمرة جزائية على بعد حوالي 150 ميلًا شرق موسكو.

ولم يحضر  نافالني جلستين كانتا مقررتان لمحاكمته  الأسبوع الماضي.

أثار اختفائه، الذي جاء بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في مارس 2024، مخاوف بشأن سلامته .

وقال إيفان جدانوف، مدير مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، إن مستعمرة IK-3 الجزائية في خارب حيث يُحتجز نافالني الآن، والمعروفة باسم "بولار وولف"، هي "واحدة من المستعمرات الواقعة في أقصى الشمال وأبعدها".

وذكر "الظروف هناك قاسية، مع وجود نظام خاص في المنطقة دائمة التجمد ومن الصعب جدًا الوصول إلى هناك، ولا توجد أنظمة لتسليم الرسائل".
 

أليكسي نافالني كرملين سيبيريا مستعمرة IK-3 منطقة دائمة التجمد

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