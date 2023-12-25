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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس
حركة حماس

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عزت الرشق، اليوم الإثنين، إن حركة حماس ليس لديها أي علم بما نشرته وكالة "رويترز" بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحسب قناة “الميادين”، قال الرشق: “قيادة الحركة تسعى بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتاً”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”: “نجدد التأكيد بأنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان”.

وفي وقت سابق من اليوم، خرج زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، عن صمته للمرة الأولى منذ بداية الحرب وهجوم 7 أكتوبر، في رسالة بعث بها إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وكتب السنوار في الرسالة أن "كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

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وأضاف: "خلال الحرب البرية، هاجمت كتائب القسام ما لا يقل عن 5000 جندي وضابط، قتل ثلثهم، وأصيب ثلث آخر بجروح خطيرة، وأصيب الثلث الأخير بإعاقة دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي".

وتابع: كتائب القسام دمرت جيش الاحتلال، وهم في طريقهم لسحقه، كما أنها لن ترضخ لشروط الاحتلال".

العدوان الإسرائيلي حماس المقاومة الفلسطينية غزة

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