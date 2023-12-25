زعيم المعارضة الإسرائيلية يكشف عن خسائر بلاده بسبب حرب غزة

ألقي زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، كلمة خلال جلسة الكنيست الإسرائيلي للتباحث حول ملف الرهائن الئي تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

وفي كلمته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن الحرب على غزة ستكلف إسرائيل على الأرجح ما لا يقل عن 14 مليار دولار العام المقبل.

وأضاف لابيد في كلمته أمام الكنيست، أن الحرب ستؤدي إلى عجز مالي في الموازنة الإسرائيلية بنحو 3 أضعاف، متوقعا مواصلة الحرب على غزة حتى فبراير القادم.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تتوقع وصول عجز الموازنة العامة لما يقارب 70 مليار شيكل بسبب الحرب على غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية قد تلجأ لإجراءات منها إلغاء الدعم عن الوقود وزيادة ضريبة الدخل لسد عجز الوازنة بسبب الحرب.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية، أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية اقترحت إغلاق مكاتب حكومية تابعة لبعض الوزارات لتوفير قرابة نصف مليار شيكل سنويا.