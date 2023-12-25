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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تكرير النفط الروسي قرب أعلى مستوياته في أسبوع

مصافي التكرير
مصافي التكرير

استمرت معالجة النفط الروسي في الأسبوع الماضي، قرب أعلى مستويات التكرير اليومي في أكثر من 8 أشهر، وسط تقييد الصادرات المنقولة بحراً.

وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، عالجت مصافي التكرير في البلاد ما يقارب 5.65 مليون برميل يومياً من الخام في الفترة ما بين 14 ديسمبر و20 ديسمبر، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. يعد ذلك انخفاضاً بنحو 50 ألف برميل يومياً، أي 0.88%، عن حجم النفط المكرر خلال الأسبوع السابق، عندما وصل متوسط حجم التكرير اليومي إلى أعلى مستوياته منذ مطلع أبريل.

وخلال العشرين يوماً الأولى من ديسمبر الجاري، وصل متوسط حجم التكرير اليومي للنفط الروسي 5.57 مليون برميل يومياً، ما يعد ارتفاعاً بنحو 60 ألف برميل يومياً عن معظم نوفمبر، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ" المستندة إلى بيانات سابقة.

تراجع الشحنات المنقولة بحراً
يدقق مراقبو سوق النفط في حجم إنتاج مصافي التكرير في روسيا؛ إذ يعد ضمن أحد أهم المقاييس المتبقية، فضلاً عن صادرات النفط المنقولة بحراً، لمتابعة توجهات الإنتاج في البلاد بعدما صنفت الحكومة بيانات الإنتاج الرسمية بصفتها سرية في ظل العقوبات الدولية.

سجلت إمدادات النفط المنقولة بحراً من موانئ روسيا انخفاضاً حاداً إلى 3.18 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، في ظل توقف الشحنات الخارجة من ميناء بريمورسك المطل على بحر البلطيق، بحسب بيانات تتبع الناقلات التي تراقبها "بلومبرغ". مع ذلك، ارتفع المتوسط الأقل تقلباً خلال 4 أسابيع بمقدار 80 ألف برميل يومياً.

تعهدت روسيا، بالتنسيق مع حلفائها في تحالف "أوبك +"، بخفض صادراتها من النفط والوقود معاً بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام، وتعميقه بمقدار 200 ألف برميل أخرى في الربع الأول من العام المقبل.

يأتي التعهد بخفض الصادرات بالإضافة إلى خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023 والممتد خلال 2024.

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