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رئيس التحرير
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أخبار البلد

القصير يسلم الفائزين جائزة جامعة الدلتا فى مجال الزراعة والأمن الغذائي

صدى البلد

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتسليم الفائزين جائزة جامعة الدلتا في مجال الزراعة والأمن الغذائي خلال الاحتفال الذي أقيم مساء امس بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس امناء جامعة الدلتا وصاحب الجائزة والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا وعدد من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات المصرية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والعلمية والبحثية .

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وسلم وزير الزراعة الفائزين الجوائز في مجال الزراعة والامن الغذائي وهم الدكتور محمد احمد عبد الفتاح العيسوي الاستاذ بقسم النبات بكلية العلوم جامعة طنطا والدكتور دسوقي أحمد محمد عبدالحليم  الأستاذ بقسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالاسكندرية، والدكتور حمدي فتوح الموافي استاذ بقسم المحاصيل الحقلية -معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمساهمته فى المشروع القومي لتطوير انتاج الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخ .

والجدير بالذكر أن جائزة جامعة الدلتا للبحث العلمى والتي انطلقت قبل 6 أعوام تتضمن أيضا تكريم أفضل الباحثين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في مجال العلوم الهندسية والطبية بالإضافة إلى العلوم الزراعية والأمن الغذائي .

كما تجدر الإشارة إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد دائما على اهتمام الدولة بالبحث العلمي باعتباره قاطرة التنمية كما يؤكد على توفير كل الدعم للبحوث الزراعية التطبيقية التي تسهم في التوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية للمحاصيل وتعظيم الاستفادة من وحدتي الارض والمياه او ايجاد ممارسات زراعية جديدة أو تلك الابحاث التي تسهم في ايجاد حلول عملية للتحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعي المصري.

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