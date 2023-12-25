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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين على أحداث الشغب في بلجراد ومساعدة روسيا لصربيا

أحداث الشغب في بلجراد
أحداث الشغب في بلجراد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن التطورات الحالية التي تشهدها شوارع بلجراد هي شأن داخلي لـ صربيا، وإن روسيا لا تتدخل أبدا في مثل هذه الأمور.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "جميع التطورات الحالية في بلجراد هي شأن داخلي للصرب، وإن صربيا لديها قيادة شرعية قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الانتخابات النيابية والبلدية في البلاد".

وأجاب بيسكوف ردا على سؤال يتعلق بتقديم روسيا للمساعدة لـ صربيا: "لم نتدخل أبدا ولا نخطط للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وخاصة في الشؤون الداخلية لحليفتنا وشريكتنا صربيا".

وأضاف بيسكوف: "أننا متحدون بتراث تاريخي وثقافي مشترك، ونعتز ونقدر علاقاتنا"، لافتا إلى أن العلاقات بين روسيا وصربيا "تقدم وعدا واسعا للتنمية في مجموعة واسعة من المجالات".

وحاول أعضاء كتلة صربيا ضد العنف المعارضة، الذين بدأوا سلسلة من المسيرات أمام مبنى لجنة الانتخابات الجمهورية في بلجراد في يوم 18 ديسمبر، اقتحام مجلس المدينة يوم الأحد، لكن ضباط الشرطة قاموا بتفريق المتظاهرين.

واستخدم المتظاهرون صواري العلم لهدم الأبواب وتحطيم النوافذ بإلقاء الحجارة وعلب البيرة، كما دمروا كاميرات المراقبة بالفيديو. 

وبحلول منتصف الليل، وصلت الشرطة الصربية بأعداد كبيرة إلى الساحة القريبة من مبنى البلدية وشرعت في تفريق المتظاهرين.

وبدوره حذر الرئيس الصربي من أن احتجاجات المعارضة وتصريحاتها الاستفزازية لن تكون لها أي نتيجة، إذ في البلاد "لا تتغير السلطة إلا بالانتخابات". 

ووفقا للرئيس الصربي: "بغض النظر عما يحاولون القيام به، لن يكون هناك تغيير عنيف للسلطة".

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