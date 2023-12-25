الخارجية الروسية: الغرب يحاول زعزعة صربيا بتقنية "ميدان كييف"

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، أن الغرب يقف وراء الاحتجاجات في بلغراد الليلة الماضية، ويسعى لزعزعة الوضع في صربيا بتقنية انقلاب ساحة "الميدان" في كييف.

وقالت المسئولية الروسية: "محاولات الغرب لزعزعة الوضع في البلاد باستخدام تقنيات انقلابات الميدان في أوكرانيا، واضحة".

وشددت زاخاروفا، على أن رد الفعل الوحيد الممكن هو الالتزام الصارم بالدستور واحترام خيار الشعب الصربي الذي صوت لمصالحه الوطنية.

ونظمت المعارضة الصربية بدعم من الغرب مظاهرات تخللتها أعمال عنف واعتداءات على المباني الحكومية وسط العاصمة بلجراد.