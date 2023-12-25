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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يشيد بسيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا في دونيتسك 

الرئيس بوتين مع وزير
الرئيس بوتين مع وزير الدفاع الروسي

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بسيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ووصفه بأنه نجاح، وأعرب عن امتنانه للجنود العسكريين الروس.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، بعد الاستماع إلى تقريره حول تحرير المستوطنة: "هذا نجاح"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وهنأ بوتين الوزير وقال له: "أبلغ أحر التهاني وكلمات الامتنان لجميع الأفراد، وجميع العسكريين الذين شاركوا في أوقات مختلفة، وفي مراحل مختلفة في معارك تحرير مارينكا".

وقالت وكالة "تاس" إنه من المقرر أن يتحدث بوتين مع شويجو بشكل منفصل لمناقشة الخطط الإضافية للعملية العسكرية الخاصة بعد تحرير مارينكا.

وقال بوتين في وقت سابق إن التقدم يمنح القوات الروسية مساحة أكبر للمناورة في المنطقة، موضحا "سنتحدث بشكل منفصل عن خطط أخرى، تحدثنا اليوم مع رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، وهذا موضوع منفصل سنتشاور بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك".

بوتين الجيش الروسى منطقة مارينكا دونيتسك

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