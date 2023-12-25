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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجبه غذائية متكاملة.. طريقة عمل العجه بمذاق شهي ولذيذ

العجة
العجة

العجة من الأكلات التي اشتهر بها  المطبخ المصري ، تقدم دائماً على الفطور أو العشاء،وتعد عجة البيض والفلفل من الوجبات الصحية المتكاملة،كما تختلف أنواع العجة حسب مكوناتها مكون حيث العجة المكون الأساسي هو البيض والذي يعتبر مصدر رئيسي للبروتين، بالإضافة لبعض الخضروات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة من الحديد،وفيما يلي طريقة عمل العجة بالفلفل.


طريقة عمل عجة الفلفل:

المقادير:

‏-  8 بيضة
‏-  4 طماطم مقطع صغير
‏-  4 فص ثوم مهروس
‏-  3 معلقة كبيرة لبن
‏-  2 فلفل أحمر مقطع صغير
‏-  1 معلقة كبيرة زيت زيتون
‏-  1 معلقة صغيرة الصوص الحار
‏-  ½ معلقة صغيرة ملح
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  ½ معلقة صغيرة كمون
‏-  ½ معلقة صغيرة بابريكا

طريقة التحضير:

في مقلاة على النار نضع الزيت والطماطم والفلفل ونتبل بالملح والفلفل والصوص الحار ونقلب حتى يذبل.

ثم في وعاء عميق نضع البيض واللبن ونخفق جيدا ونتبل بالبابريكا.

ثم نسكب اللبن فوق الخضر ونتركها على نار هادئة حتى النضوج يقدم ساخنا.

العجة الفلفل البيض الفطور وجبة صحية العشاء

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