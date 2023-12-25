إعلام عبري: إسرائيل ترفع الحالة الأمنية جنوب الجولان تحسبا لعمليات من سوريا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن تل أبيب رفعت الحالة الأمنية جنوب الجولان تحسبا لتنفيذ أي عمليات من الأراضي السورية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، بأن ضابطا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال اليوم الإثنين، إن اغتيال النظام الصهيوني مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، رضا موسوي، علامة على إحباطه وعجزه وسيدفع الثمن، حسبما ذكرت وكالة “إيسنا” الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، علق اليوم الإثنين، على اغتيال إسرائيل أحد أقدم مستشاريه في سوريا، رضا موسوي.

وقال الحرس الثوري الإيراني: “الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا”.

وأضافت أن “موسوي كان أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، ومقربًا من قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في يناير 2020 عند وصوله إلى بغداد”.