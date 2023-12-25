يوآف جالانت: حزب الله يدرك أن بيروت قد تعاني نفس مصير غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن حزب الله يدرك أن بيروت قد تعاني من نفس مصير غزة.

وأوضح جالانت، أن “إسرائيل لا تريد مثل هذا السيناريو، لكنها لن تترك سكان الجزء الشمالي من البلاد في وضع خطير”.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: “ينظر حزب الله إلى ما يحدث في غزة ويفهم جيدا أن ما قمنا به في غزة يمكن القيام به في بيروت”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جالانت، إن الجيش الإسرائيلي يضرب حزب الله بقوة، مشيرا إلي أن سلاح الجو يحلق بحرية في سماء لبنان.

وقال جالانت، خلال تقييم للوضع في القيادة الشمالية: “لن نسمح بالعودة إلى الوضع السابق الذي كنا فيه حتى 6 أكتوبر”، مضيفا: “نحن نضرب حزب الله بشدة.. سلاح الجو يحلق بحرية فوق لبنان وسنكثف كل هذه الجهود”.

وتابع قائلا: “هناك شيء واحد واضح: من أجل إعادة السكان، نحتاج إما إلى العمل التوافقي الذي يهمنا، والذي سيتم فيه تحديد وضع مختلف، أو سنحقق واقعا مختلفا نتيجة للنشاط العسكري”.