بسبب غزة.. بلومبرج: توقعات بوصول عجز الموازنة بإسرائيل لـ 70 مليار شيكل

ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية أن الاحتلال يتكبد خسائر كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأردفت بلومبيرج نقلا عن مسئولي الاحتلال بأن تل أبيب ستحتاج لزيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 8.3 مليار دولار العام المقبل 2024.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن الحرب على غزة ستكلف إسرائيل على الأرجح ما لا يقل عن 14 مليار دولار العام المقبل.

وأضاف لابيد في كلمته أمام الكنيست، أن الحرب ستؤدي إلى عجز مالي في الموازنة الإسرائيلية بنحو 3 أضعاف، متوقعا مواصلة الحرب على غزة حتى فبراير القادم.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تتوقع وصول عجز الموازنة العامة لما يقارب 70 مليار شيكل بسبب الحرب على غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية قد تلجأ لإجراءات منها إلغاء الدعم عن الوقود وزيادة ضريبة الدخل لسد عجز الموازنة بسبب الحرب.

وأضافت أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية اقترحت إغلاق مكاتب حكومية تابعة لبعض الوزارات لتوفير قرابة نصف مليار شيكل سنويا.