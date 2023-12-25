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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمصرع 17 جنديا في يومين بـ غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري لشبكة إن بي سي الأمريكية، اليوم الاثنين،أنه تم مقتل 17 جنديًا إسرائيليًا بين يومي الجمعة والأحد في العملية البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 27 جنديا أصيبوا خلال معارك قطاع غزة في الساعات ال24 الأخيرة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية صباح أمس الاحد، عن سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، في تقرير لها، إن حركة حماس تظهر صبرًا كبيرًا في الميدان وتحسن من طرقها القتالية ما أدى لإرتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي إلي 485 قتيلاً وذلك بعد أن الإعلان عن مقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

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