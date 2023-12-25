لحظة تفجير الاحتلال ورشة لصناعة الأسلحة في خان يونس بغزة..فيديو

عرضت فضائية " العربية" مقطع فيديو يرصد لحظة قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير ورشة لصناعة الأسلحة في خان يونس بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، قصفها حشودا لجنود وآليات العدو في محيط موقع إيرز شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة إلى 20674 إضافة إلى 54536 جريحا.

في وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن 23 مستشفى في قطاع غزة خرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

أضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان له ، أن أكثر من 9 آلاف شخص استشهدوا بسبب عدم القدرة على علاجهم.