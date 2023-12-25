وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة للعالم بمناسبة عيد الميلاد وحرب غزة

هنأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، المسيحيين في إيران وكل العالم بحلول عيد الميلاد المجيد، متذكرا ما يحدث في غزة من حرب وقصف إسرائيلي.

وقال عبداللهيان عبر حسابه على منصة إكس: "أهنئ بـ عيد ميلاد يسوع بن مريم مبشر العدل والصداقة جميع المسيحيين أتباع ذلك المبشر بالسلام واللطف في كل أنحاء العالم".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "يشهد العالم اليوم أبشع الجرائم والظلم غير المسبوق من قبل نظام إرهابي بحق الفلسطينيين وسكان مسقط رأس المسيح، يستهزئ بكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار إلى أن وقف الإبادة الجماعية وآلة القتل التي يستخدمها النظام الصهيوني وتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، هي المهمة العاجلة والتاريخية للإنسانية وجميع المؤمنين والأحرار والتي ستكون ممكنة بإلهام تعاليم المسيح وتعاطفهم من الحكومات السلمية.

واختتم عبد اللهيان: "أسأل الله السعادة والرفاهية لأتباع السيد المسيح والسلام والطمأنينة لجميع المسيحيين الأعزاء في إيران والأرض والعالم".

https://x.com/Amirabdolahian/status/1739288665723924920?s=20