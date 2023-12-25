عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة للعالم بمناسبة عيد الميلاد وحرب غزة

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

هنأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، المسيحيين في إيران وكل العالم بحلول عيد الميلاد المجيد، متذكرا ما يحدث في غزة من حرب وقصف إسرائيلي.

وقال عبداللهيان عبر حسابه على منصة إكس: "أهنئ بـ عيد ميلاد يسوع بن مريم مبشر العدل والصداقة جميع المسيحيين أتباع ذلك المبشر بالسلام واللطف في كل أنحاء العالم".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "يشهد العالم اليوم أبشع الجرائم والظلم غير المسبوق من قبل نظام إرهابي بحق الفلسطينيين وسكان مسقط رأس المسيح، يستهزئ بكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار إلى أن وقف الإبادة الجماعية وآلة القتل التي يستخدمها النظام الصهيوني وتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، هي المهمة العاجلة والتاريخية للإنسانية وجميع المؤمنين والأحرار والتي ستكون ممكنة بإلهام تعاليم المسيح وتعاطفهم من الحكومات السلمية.

واختتم عبد اللهيان: "أسأل الله السعادة والرفاهية لأتباع السيد المسيح والسلام والطمأنينة لجميع المسيحيين الأعزاء في إيران والأرض والعالم".

https://x.com/Amirabdolahian/status/1739288665723924920?s=20

بابا الفاتيكان في عيد الميلاد: قلوبنا في بيت لحم.. وأمير السلام يرفض الحرب

بايدن يوجه رسالة خاصة إلى المجتمع الأمريكي بشأن حلول عيد الميلاد

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ايران المسيحيين عيد الميلاد غزة عيد ميلاد يسوع الولايات المتحدة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

موضوعات متعلقة

بابا الفاتيكان في عيد الميلاد: قلوبنا في بيت لحم.. وأمير السلام يرفض الحرب

بايدن يوجه رسالة خاصة إلى المجتمع الأمريكي بشأن حلول عيد الميلاد

الاب عيسى ثلجية: رغم الألم هذا العام في بيت لحم إلا أن رسالة عيد الميلاد هي الامل والسلام والمحبة

عيد الميلاد.. رئيس وزراء اسكتلندا يتذكر عائلته المحاصرة في غزة

عشية عيد الميلاد.. الأردن ينفذ إنزالًا جويًا لمساعدة محاصرين في إحدى كنائس غزة

عيد الميلاد| بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس باختيار الشعب له لخدمة الوطن

ترشيحاتنا

الحكومة: رفع كفاءة وتطوير شق الثعبان.. وإنشاء قاعدة بيانات للمصانع والورش

تركيا .. زلزال قوي يضرب مركز كارثة القرن

اختطاف كويتيين وحرق سياراتهما في الأنبار.. مصدر أمني عراقي: محاولة "داعشية"

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة للعالم بمناسبة عيد الميلاد وحرب غزة

خلال ضيافته مع محمود سعد.. محمد هنيدى يكشف عن علاقته بأحمد زكي

ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل وشبكة قومية لتسجيل بيانات المرضى| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

فساتين شهر ديسمبر.. أجرأ إطلالات إلهام شاهين المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

غياب حسام البدري وانهيار شقيقه في جنازة والدتهما .. تفاصيل

طريقة عمل سلطة الكبدة بلسان العصفور | بأسهل الخطوات

فيديو

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ