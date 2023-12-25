بايدن يوجه رسالة خاصة إلى المجتمع الأمريكي بشأن حلول عيد الميلاد

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، رسالة إلى المجتمع الأمريكي بمناسبة الاحتفالات في الدول الغربية بـ عيد الميلاد المجيد.

وقال بايدن عبر صفحته على منصة إكس: "عشية عيد الميلاد هذه، أمنيتي لك ولعائلتك أن تأخذ بضع لحظات من التأمل الهادئ وتجد هذا السكون الذي يقع في قلب قصة عيد الميلاد".

وأضاف الرئيس الأمريكي موجها حديثة إلى المواطنين الأمريكيين: "نرجو أن تجد السلام في هذه الليلة الصامتة، والدفء من حولك".

https://x.com/POTUS/status/1739043272280990035?s=20

قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، إن عيد الميلاد هذا العام يمر على المدينة وكافة المدن الفلسطينية بشكل مختلف عن الأعوام السابقة نتيجة العدوان الغاشم على قطاع غزة، حيث ترتكب ابشع جرائم القتل من جهة القتل والتطهير العرقي وكميات القتل لا يمكن لعقل بشري أن يستوعبها.

وأضاف حنانيا: "ليست غزة بمفردها فـ الضفة الغربية تشهد حصارا عسكريا من قوات الاحتلال كل مداخل بيت لحم على سبيل المثال مغلقة فيما عدا بعضها المسيطر عليه من قبل قوات الاحتلال.

ولفت إلى أن قرار الجهات المعنية والكنائس إلغاء مظاهر الاحتفالات بعيد الميلاد ليس قرارا كنسيا أو حكوميا فقط بل قرارا شعبيا حيث استطلعنا رأي الأهالي في المدينة وكان هناك حالة إجماع بإلغاء الاحتفالات مع الحفاظ على روح عيد الميلاد بإقامة الصوات والطقوس الدينية".