بابا الفاتيكان في عيد الميلاد: قلوبنا في بيت لحم.. وأمير السلام يرفض الحرب

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أمس الأحد، إن الحرب في قطاع غزة ترفض رسالة ميلاد يسوع، وذلك في بداية احتفالاته بعيد الميلاد.

وتابع البابا فرانسيس في كلمته خلال قداس منتصف الليل عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان: "الليلة، قلوبنا في بيت لحم، حيث أمير السلام يرفض مرة أخرى منطق الحرب العقيم، وتصادم الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من إيجاد مكان له في العالم".

وشدد بابا الفاتيكان، الذي دعا مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في غزة، الليلة على أن ميلاد يسوع قدم تناقضا صارخا مع "قوة العالم" والرغبة في "القوة والشهرة والمجد".

وأشار إلى أنه عندما ولد يسوع "لم ينتبه إليه أحد من الأقوياء"، وحث المؤمنين على عدم رؤية الله "بعبارات وثنية" باعتباره "سلطانًا قويًا في السماء" مرتبطًا بـ "السلطة والنجاح الدنيوي والدنيا وعبادة النزعة الاستهلاكية".

وقال إن الله يتسم بدلاً من ذلك "بالقرب والرحمة والحنان" ولا "ينفجر على الساحة بقوة لا حدود لها" بل "ينزل إلى الحدود الضيقة لحياتنا".