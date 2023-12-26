هالات غبار الألماس.. ماذا تعرف عن سحر الضوء في الشتاء ؟

تعتبر منحدرات التزلج على الجليد في فصل الشتاء من بين أماكن الجذب السياحي الأكثر شعبية، وبالإضافة إلى المتعة والتشويق الذي يوفرها التزلج، يتاح أيضًا للزوار فرصة فريدة للاستمتاع بظاهرة طبيعية ساحرة تعرف باسم "هالات غبار الألماس".

خلال أيام مشمسة وصافية على منحدرات التزلج، حيث يمكن للمتزلجين أن يشاهدوا ظاهرة جميلة تتكون عندما تتعامد الشمس مع بلورات الثلج في الهواء.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تنتج هذه الظاهرة الساحرة هالاتٍ حول الشمس تتضمن حلقاتٍ وأعمدةٍ من الضوء، وتتشكل بفضل انكسار الضوء في بلورات الثلج المعلقة في الهواء.

ما يميز هالات غبار الألماس هو تكوينها الفريد من نوعه. فبدلاً من أن تتكون هذه الهالات من بلورات الثلج العادية التي تطفو في السحب، فإنها تتكون من بلورات الثلج اللامعة التي تشبه الألماس، والتي تُطلق عليها اسم "غبار الألماس".

وبفضل وجود هذه البلورات المتلألئة في الهواء، تتمتع هالات غبار الألماس بجمال استثنائي وتعطي للمشهد منظرًا لا يُنسى.

تحدث ظاهرة هالات غبار الألماس بشكل خاص عندما يتم رش الثلج الصناعي على المنحدرات بواسطة آلات صنع الثلج أو بفعل حركة الزلاجات. في هذه الحالة، تتشكل بلورات الثلج اللامعة في الهواء المحيط بالمتزلجين، وترسم بقعًا من الضوء تضفي سحرًا فريدًا على الهالات.

وتعد مشاهدة هالات غبار الألماس على منحدرات التزلج تجربة ساحرة تستحق الاستمتاع بها. فهذه الظاهرة الفريدة تجمع بين جمال الشمس وسحر الثلج، مما يخلق منظرًا ساحرًا.