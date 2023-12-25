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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء المساء جميل ومكتوب.. اللهم هون برد الشتاء على من لا ملجأ لهم

الدعاء
الدعاء

يستحب لكل مسلم أن يردد الكثير من الأدعية يوميا في الصباح والمساء، وعن ذلك قال رسول الله (مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ). صحيح مسلم.

دعاء العام الجديد من السنة النبوية.. هل وردت كلمات عن سيدنا النبي

دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك ويكسبك 650 حسنة

دعاء جميل في المساء

اللهم زِدنا من بركاتك وعطاياك وهباتك، زِد إيماننا ويقيننا، زِد طاعاتنا وقرباتنا، زِد تقوانا وخشيتنا، زِد حبَّنا لك وتعلُّقنا بك، زِد في قربنا منك وأَنسنا بك كل شقاء، زِد في انشغالنا بك أنت وحدك يا أرحم الراحمين.

اللهم هون برد الشتاء على من لا ملجأ ولا مأوى لهم .. اللهم أنزل الدفء والطمأنينة عليهم وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم وأغنهم من فضلك يا رب العالمين

اللهم أعنَّا على ما ينجينا، وأمِّنا ممَّا يخيفنا، وارزقنا شوق الصالحين إلى ما شوَّقتهم إليه يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بعينك التي لا تنام فإنه ما حفظك أحد إلا حفظته، وما لاذ بجنابك أحد وخذلته فلا تضيعنا وأنت رجاءنا يا أرحم الراحمين.

يا ربنا كم من بليَّة ابتليتنا بها قلَّ عندها صبرنا فلا تخذلنا فأنت رجاؤنا، اللهمَّ ثبِّت رجاءك في قلوبنا واقطعنا عمَّن سواك حتى لا نرجو أحدًا غيرك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدًا أن تغمرنا بفيض من عين جودك تطيب به حياتنا ونسألك حنانًا من لدنك تطمئن به قلوبنا ونبتهل إليك أن تلقيَ علينا مودة منك تجعلنا بها من أحبابك يا أرحم الراحمين.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يضام، فإنه لا يهْلَكُ من أنت رجاؤه، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قلَّ عندها شكرنا، فيا رب لا تحرمْنا من نعمك بسبب تقصيرنا في شكرك يا رب العالمين.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وروح الأرواح وسر بقائها، وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء المساء مكتوب

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تحتي.

وينبغي أن يذكر المسلم نفسه دائما، ويذكر ربه حتى لا يغفل عن حقيقة الدنيا، بهذا الدعاء الوارد في القرآن «وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

دعاء المساء للحبيب

يارب كلما طرق هذا الوجه بابك، فأفتح له كنوزك، وسخر له عبيدك، وأبسط له رحمتك، وأسعد قلبه، وأتم عليه نعمتك، اللهم إن لي حبيب أينما كان أسعده وبعينك أحرسه وأجعل الفردوس مسكنه وأبعد عنه غدر الدنيا والهموم، اللهم في هذا المساء أجعله من أحبابك، وأكفه شر عبادك وأكرمه بعطائك، اللهم أرح قلبه ونور دربه ويسر أمره.

أسال الله العظيم الذي أسكن محبتك في قلبي أن يسكن محبتك في قلوب خلقه ويسخر لك ملائكة سماءه وعباده في الأرض.

 

دعاء جميل في المساء دعاء جميل دعاء المساء مكتوب

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