ضمن مبادرة «إيد واحدة».. مؤسسة أبو العينين توزع مساعدات غذائية وألعابًا وتقدم خدمات طبية بالسويس

شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي في فعاليات القافلة الإنسانية العاشرة ضمن مبادرة «إيد واحدة»، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة السويس، واستهدفت حي الجناين والقرى التابعة له، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبإشراف السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأمناء، في إطار جهود المؤسسة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

مؤسسة ابو العنين

وشارك عشرات المتطوعين من المؤسسة في تنظيم فعاليات القافلة، حيث تم توزيع مئات من كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة، إلى جانب المشاركة في كرنفال للأطفال شهد توزيع مئات الألعاب على الأطفال الأيتام، لإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

كما تضمنت القافلة قافلة طبية ضمت عدداً من التخصصات، مع توفير الأدوية بالمجان، واستقبال طلبات توفير الأطراف الصناعية للحالات المستحقة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة للتوعية البيئية، واستقبال طلبات سداد ديون الغارمات، ضمن حزمة متكاملة من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.

وتواصل مؤسسة أبو العينين، بقيادة النائب محمد أبو العينين، ومتابعة السيدة سمية أبو العينين، دورها في دعم المبادرات المجتمعية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يسهم في الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم اللازم لها في مختلف المحافظات.