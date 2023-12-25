أكلة الأطفال المفضلة .. طريقة عمل برجر ستيك بصوص الجريفي

البرجر ستيك من الوصفات المميزة وسهلة الصنع وتتميز بشرائح الهامبرجر اللذيذة المغطاة بالبصل،وصوص الجريفي،ويقدم مع الأرز الأبيض الساخن أو البطاطس بحسب الرغبة، وفيما يلي طريقة عمل برجر ستيك بالبصل وصوص الجريفي.

طريقة عمل برجر ستيك بالبصل وصوص الجريفي

المقادير:

‏- 500 جرام لحم مفروم

‏- 1 كوب مرق لحم

‏- 1 كوب بصل مقطع شرائح

‏- ¼ كوب بقسماط

‏- 1 بيض

‏- 2 معلقة كبيرة دقيق

‏- 1 معلقة كبيرة زيت

‏- 1 معلقة كبيرة خل

‏- ½ معلقة صغيرة ملح

‏- ½ معلقة صغيرة ثوم بودرة

‏- ½ معلقة صغيرة بصل بودرة

‏- ½ معلقة صغيرة ملح (للصوص)

‏- ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

اخلطي اللحم المفروم مع البيضة والفلفل والملح وبودرة الثوم وبودرة البصل.

شكلي كرات وبسطيها باليد متوسطة السماكة بحجم البرجر.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على حرارة متوسطة واقلي البرجر فيها على كل جهة لمدة 4 دقائق حتى تتحمر وتنضج ثم ازيلي البرجر من المقلاة واتركيه جانباً في طبق.

في ذات المقلاة أضيفي البصل وانثري الدقيق فوقه وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي مرق اللحم والملح واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي الحرارة واتركيه لمدة 5 دقائق حتى يتكاثف المرق ويلين البصل.

أعيدي البرجر للمقلاة وغطيها واتركي المزيج على نار خفيفة لمدة 5 دقائق.

ضعي البرجر مع الصوص والبصل في طبق التقديم وقدميه إلى جانب السلطة أو البطاطس المهروسة حسب الرغبة.