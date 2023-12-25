حمل “ستيكر” الكريسماس على واتساب بهذه الطريقة

مع قدوم الكريسماس واحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة يحب الكثير من مستخدمي تطبيقات الدردشة مثل WhatsApp واتساب استخدام الصور التعبيرية والملصقات "stickers" “ستيكرز” ومشاركتها مع الأصدقاء والأهل للتهنئة.

وتقدم العديد من التطبيقات والخدمات ملصقات تحمل طابع عيد الميلاد لتطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، والتي تتضمن ملصقات مثل سانتا كلوز وأشجار عيد الميلاد وغيرها.

وبينما يمكنك تنزيل حزمة ملصقات كاملة من متجر Google Play على هواتف أندرويد أو من من متجر App Store لهواتف آيفون، يمكنك أيضًا تحويل صور محددة إلى ملصق WhatsApp Christmas وإضافة نص خاص ثم مشاركته مع الأصدقاء والعائلة .

وبحسب Indian Express فإنه يمكن تحميل الصور التعبيرية والملصقات على تطبيق واتساب WhatsApp من خلال عدد بسيط من الإجراءات السهل للغاية.

ويعد تطبيق Poster.ly واحدًا من أفضل التطبيقات لتنزيل ملصقات واتساب ، والذي يحتوي على عدد كبير من الملصقات التي تحمل عيد الميلاد.

وداخل الصفحة الرئيسية، ما عليك سوى النقر على أيقونة عيد الميلاد لتنزيل ملصقات واتساب الجديدة ، ثم تحديد خيار "إضافة" لإضافة ملصق عيد الميلاد المحدد إلى واتساب الخاص بك.

وإذا كنت ترغب في إنشاء ملصق الكريسماس وعيد الميلاد الخاص بك، فما عليك سوى النقر فوق أيقونة علامة + "ملصق جديد" واختيار صورة من اختيارك لتحويلها إلى ملصق على واتساب ويب وهو متاح لكل من أنظمة ويندوز و ماك.