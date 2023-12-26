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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة فريد الأطرش.. علاقته مع سامية جمال وقصة تنبؤه بوفاته

صدى البلد

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنان فريد الأطرش، الذى ولد في 21 أبريل عام 1917، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز الـ 64 عامًا.

حياة فريد الأطرش

ينتمي فريد إلى آل الأطرش وهم أمراء وإحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوب سوريا هذه المنطقة المسماه "جبل الدروز" أيضا نسبة لسكانها الدروز..والده فهد فرحان إسماعيل الأطرش من جبل العرب في سوريا، تزوج ثلاث مرات: الأولى سنة 1899 وكانت زوجته طرفة الأطرش وأنجب منها ابنه طلال، والثانية سنة 1909 وكانت زوجته علياء المنذر، وأنجب منها خمسة أولاد: ثلاثة ذكور وهم: أنور وفريد وفؤاد وبنتان وهما: وداد وآمال التي غدت فيما بعد المطربة الشهيرة أسمهان.

فريد الأطرش وسامية جمال

وظهرت الفنانة سامية جمال، فى لقاء تليفزيونى نادر، عن تعاونها بشكل مستمر مع الفنان فريد الاطرش، حيث أكدت أنه بالرغم من صداقتهما الوطيدة، إلا أنهما كانوا يحرصان على عدم إزالة الألقاب بينهما خلال التصوير، كما كانا يدللان بعضهما خارج حدود العمل نظرًا للصداقة التى تجمعهما .

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وأوضحت أن آخر لقاء جمع بينهما كان قبل وفاته، بما يقرب من الشهر والنصف وهو ما أسعدها للغاية، مؤكدة أنه أكد لها خلال هذه الجلسة انه يشعر بالتعب والضيق الشديد .

فريد الأطرش وتنبؤه بوفاته

في شهر فبراير من عام 2019، كشف الفنان حسين فهمي، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية dmc، موقفًا مع الراحل فريد الأطرش، كان الأخير فيه يستشعر وفاته في الأيام الأخيرة وتنبأ بها.

وقال حسين فهمي، في اللقاء إنه تم ترشيحه لبطولة فيلم «نغم في حياتي» مع فريد الأطرش، موضحًا أنه كان رافضًا لتقديم ذلك العمل، ولكن عند رؤيته للفنان الراحل وافق على تقديم هذا العرض.

وأوضح حسين فهمي: «مكنتش موافق على الفيلم، ولما قابلت فريد الأطرش في إحدى الحفلات، قال لي: متشكر يا حسين إنك وافقت علشان ممكن يكون آخر دور لي في حياتي».

وأضاف حسين فهمي خلال لقائه مع إسعاد يونس، أن التصوير لم يكتمل بالفعل، لوفاة فريد الأطرش خلاله.

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