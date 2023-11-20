من دبلوم تطريز إلى معهد السينما.. اليوم ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة برلنتي عبد الحميد، حيث أنها من مواليد 20 نوفمبر عام 1935.



وولدت برلنتي في حي السيدة زينب في القاهرة عام 1935، وبدأت دراستها بحصولها على دبلوم التطريز، ثم بعد ذلك قررت الالتحاق بمعهد العالي للفنون المسرحية قسم النقد.



وبعدها أقنعها زكي طليمات بأن تلتحق بقسم التمثيل في المعهد، وبالفعل تخرجت في المعهد العالى للتمثيل. وبدأت العمل على المسرح ، حيث كان أول أدوارها في مسرحية "الصعلوك" وشاهدها بيبر زريانللى واختارها للعمل في أول ظهور سينمائى لها من خلال فيلم شم النسيم عام 1952 ثم توالت أعمالها في السينما.

بداية برلنتي عبد الحميد الحقيقية

وشاركت برلنتي في العديد من المسرحيات بعد انضمامها لفرقه المسرح المصرى الحديث ومن هذه المسرحيات قصة مدينتين والنجيل لكن بداية برلنتي السينمائية كممثلة رئيسية كانت في عام 1952 في فيلم (ريا وسكينة) الذى اختارها فيه المخرج صلاح أبو سيف لتكون محطه انطلاق لها في السينما.

أهم أعمال برلنتي عبد الحميد

وقدمت برلنتي عبد الحميد مجموعة كبيرة من أفلام السينما والتلفزيون كان أهمها فيلم شم النسيم وريا وسكينة ودايما معاك وقصة حبي وإسماعيل يس في متحف الشمع و سلطان و فضيحة في الزمالك و غرام في السيرك و الشياطين الثلاثة و نساء في المدينة.