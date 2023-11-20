عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من دبلوم تطريز إلى معهد السينما.. اليوم ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد

برلنتي عبد الحميد
برلنتي عبد الحميد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة برلنتي عبد الحميد، حيث أنها من مواليد 20 نوفمبر عام 1935.

وولدت برلنتي في حي السيدة زينب في القاهرة عام 1935، وبدأت دراستها بحصولها على دبلوم التطريز، ثم بعد ذلك قررت الالتحاق بمعهد العالي للفنون المسرحية قسم النقد.

وبعدها أقنعها  زكي طليمات بأن تلتحق بقسم التمثيل في المعهد، وبالفعل  تخرجت في المعهد العالى للتمثيل. وبدأت العمل على المسرح ، حيث كان أول أدوارها في مسرحية "الصعلوك" وشاهدها بيبر زريانللى واختارها للعمل في أول ظهور سينمائى لها من خلال فيلم شم النسيم عام 1952 ثم توالت أعمالها في السينما.

 

بداية برلنتي عبد الحميد الحقيقية

 وشاركت برلنتي في العديد من المسرحيات بعد انضمامها لفرقه المسرح المصرى الحديث ومن هذه المسرحيات قصة مدينتين والنجيل لكن  بداية برلنتي السينمائية كممثلة رئيسية كانت في عام 1952 في فيلم (ريا وسكينة) الذى اختارها فيه المخرج صلاح أبو سيف لتكون محطه انطلاق لها في السينما.

 

أهم أعمال برلنتي عبد الحميد

وقدمت برلنتي عبد الحميد مجموعة كبيرة من أفلام السينما والتلفزيون كان أهمها فيلم  شم النسيم  وريا وسكينة ودايما معاك وقصة حبي وإسماعيل يس في متحف الشمع و سلطان و فضيحة في الزمالك و غرام في السيرك و الشياطين الثلاثة و نساء في المدينة.

برلنتي عبد الحميد ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة برلنتي عبد الحميد أعمال برلنتي عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

كـ.ار.ثة.. وقوع 8 شهداء في المستشفى الإندونيسي بسبب قصف إسرائيلي غير مسبوق

موضوعات متعلقة

بمناسبة عيد ميلاده.. تعرف على تفاصيل أول لقاء جمع بين طارق لطفي وزوجته

قربت من ربنا أكتر.. أسما شريف منير تتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني

مفاجأة.. الكشف عن قاتل عصام الصياد في مسلسل صوت وصورة| شاهد

أخبار الفن| نجلاء بدر تتعرض لإصابة في وتر أكيليس.. وفنان شهير يهاجم ياسمين صبري

بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها الإعلام ومغادرة قناة المحور| شاهد

اليهودية بريئة منك.. رد صادم من ويجز على أفيخاي أدرعي

نيكول سابا تنعى عمتها: إنسانة قوية وروحك مرحة

معها 4 أولاد.. ابنة فنان شهير تصدم الجمهور بخبر انفصالها عن زوجها

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الصيني يستقبل سامح شكري والوفد العربي الإسلامي في بكين

بيان عاجل من السعودية بشأن تنفيذ قرار القمة العربية والإسلامية حول غزة

بنوك تقدم أفضل سعر لشراء الريال السعودي.. تعرف عليها

عبدالجليل: منتخب مصر حقق الأهم أمام سيراليون رغم مشاكل خط الدفاع

بعد موافقة النواب.. حالات يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء

بنت أبوها.. ابنة محمد أبو داوود تشعل السوشيال ميديا في حفل زفافها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنت أبوها.. ابنة محمد أبو داوود تشعل السوشيال ميديا في حفل زفافها

طريقة عمل بان كيك بالشكولاتة

طريقة عمل النجرسكو

بدون عمليات تجميل.. أسرار بسيطة للتخلّص من دهون الوجه

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ